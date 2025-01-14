Часть бека написана на Node.js/Nest.js

Фронт на флаттере, есть env ключи.

Суть проекта - поиск работы с matchmaking механизмом, основанным на выборе кандидатов желаемой работы, а работодателей кандидатов с нужными ему hard и soft скиллами.

1)Настроить API и протестировать соединение между бэкендом и фронтендом.

2)Подключить авторизацию пользователей через JWT или другой метод.

3)Реализовать обмен данными через REST API или GraphQL.

4)Обеспечить корректное отображение данных на фронтенде (например, заказы, список товаров).

5) Написать документацию по интеграции для будущей поддержки.

6) Реализовать мессенджер.

7) Реализовать БД