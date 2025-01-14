Восстановить сайт из вебархива и залить на Вордпресс

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Закрыт3 заявки195 просмотров

Нужно спарсить сайт из вебархива и восстановить сайт на дефолтный шаблон Вордпресс. Пропал хостинг, надо восстановить только контент и структуру.

WordPressПарсинг данныхСоздание сайтов
4 месяца назад
velcom
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