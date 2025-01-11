Разработка веб-сайта с мобильной версией, каталогом товаров и функцион

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Закрыт16 заявок292 просмотра

ТЗ для разработки сайта с мобильной версией

Цель: Разработка веб-сайта с мобильной версией, включающего каталог товаров, личный кабинет пользователя и функционал для печати документов.

Основные требования:

  1. Каталог товаров:

    • Организация по категориям.

    • Цена с наценкой, возможность настройки наценки для пользователей.

    • Фильтрация и поиск по товарам.

    • Фото товара рядом с описанием.

  2. Пользовательский кабинет:

    • Регистрация и вход через email.

    • Настройка наценки на товары.

    • История заказов и редактирование профиля.

  3. Шаблоны документов:

    • Возможность создания и печати настраиваемых шаблонов (наряды-заказы, счета-фактуры и т.д.) в PDF.

  4. Корзина и оформление заказа:

    • Добавление товаров в корзину с расчетом общей стоимости.

    • Оформление заказа с вводом данных о заказчике.

    • Отправка наряда по email.

  5. Дизайн:

    • Дизайн сайта должен быть максимально простым, интуитивно понятным и не перегружен элементами.

    • Адаптивный дизайн для разных устройств (ПК и мобильные).

Технологии:

  • Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, фреймворки (React, Vue.js).

  • Backend: RESTful API, база данных (PostgreSQL, MySQL).

  • Мобильная версия с адаптивным дизайном.

Требования к безопасности:

  • Защита данных пользователей (шифрование паролей, HTTPS).

  • Защита от распространенных угроз безопасности.

CSSHTMLJavaScriptReactREST APIVue.jsАдаптивный дизайнСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
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yakovlev_ivan
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