Необхідно реалізувати односторінковий сайт на Webflow за готовим дизайном. Всі деталі будуть надані кандидату. Бюджет обговорюється.
Разработка веб-сайта с мобильной версией, каталогом товаров и функцион
ТЗ для разработки сайта с мобильной версией
Цель: Разработка веб-сайта с мобильной версией, включающего каталог товаров, личный кабинет пользователя и функционал для печати документов.
Основные требования:
Каталог товаров:
Организация по категориям.
Цена с наценкой, возможность настройки наценки для пользователей.
Фильтрация и поиск по товарам.
Фото товара рядом с описанием.
Пользовательский кабинет:
Регистрация и вход через email.
Настройка наценки на товары.
История заказов и редактирование профиля.
Шаблоны документов:
Возможность создания и печати настраиваемых шаблонов (наряды-заказы, счета-фактуры и т.д.) в PDF.
Корзина и оформление заказа:
Добавление товаров в корзину с расчетом общей стоимости.
Оформление заказа с вводом данных о заказчике.
Отправка наряда по email.
Дизайн:
Дизайн сайта должен быть максимально простым, интуитивно понятным и не перегружен элементами.
Адаптивный дизайн для разных устройств (ПК и мобильные).
Технологии:
Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, фреймворки (React, Vue.js).
Backend: RESTful API, база данных (PostgreSQL, MySQL).
Мобильная версия с адаптивным дизайном.
Требования к безопасности:
Защита данных пользователей (шифрование паролей, HTTPS).
Защита от распространенных угроз безопасности.
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