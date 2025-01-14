Создание многостраничного сайта на Тильде

Требуется разработка интернет-магазина для торговли парфюмерией с использованием платформы Битрикс. Необходим функционал, включающий платежные системы, поиск, сортировку и фильтры, а также интеграцию с 1С УТ и мобильную версию сайта. Работа по договору с безналичной оплатой по этапам, совместное составление ТЗ и возможность внесения корректив.