Требуется выполнить доработки сайта, разработанного на CMS Битрикс. Ознакомьтесь с техническим заданием и предложите стоимость выполнения работ. Ожидаются изменения согласно предоставленному ТЗ.
Wrapped swap contract
Сделать контракт для wrapped token обменивать монеты сети тон.
Задание такое :
Создать пару TON / USDT
Далее админ создает пары
XXX/ USDT
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