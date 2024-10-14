Wrapped swap contract

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Сделать контракт для wrapped token обменивать монеты сети тон.

Задание такое :

Создать пару TON / USDT

Далее админ создает пары

XXX/ USDT

Разработка смарт-контрактов
4 месяца назад
VOICEbot
Эрнест 
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4 месяца в сервисе
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2 месяца назад

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Георгий
 
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4 месяца назад