Разработка бэкенд приложений на Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок64 просмотра

Задача

Любая тема

Требования к конечному проекту:

Реализация следующего функционала:
Авторизация и аутентификация пользователей
CRUD операции для сущностей
Наличие валидаций и обработка исключений
Наличие RESTful API
Использование unit и интеграционных тестов
Использование Django REST framework
Использование production-ready решений
Проект должен быть структурированным и расширяемым
Наличие удаленного репозитория с проектом
Развернутая версия приложения либо инструкция по развертыванию

DjangoREST APIРазработка APIРазработка бэкенда
4 месяца назад
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