Подключить на сайт курс валют (сделать простой сайт с отображением)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок158 просмотров

подключить на сайт курс валют через API (найти надо) и сделать возможность добавлять к этому курсу необходимый %

Интеграция APIСоздание сайтов
4 месяца назад
alexaidephp
Алексей 
27 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Борислав
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
4 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
31 отзыв
4 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
4 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад