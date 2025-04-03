Фрилансер, Веб дизайнер

Меня зовут Чокан я веб-дизайнер. Специализируюсь на дизайне одностраничных сайтов для инфопродуктов с малого бизнеса, а еще презентации и баннеры. Делаю продуманный дизайн с точки зрения маркетинга, провожу глубинное интервью, исследую нишу и аудиторию. Работаю в Figma и Tilda. Мое портфолио: https://www.behance.net/chokansmagulov