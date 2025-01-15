Оптимизация WordPress сайта

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Закрыт8 заявок171 просмотр

Добрый день коллеги,

Нам необходимо оптимизировать работу нескольких WP сайтов.

Требуются руки опытного WP разработчика, умеющего работать как с ACF так и с темами (в частности астра).

Только специалисты, доступные для коммуникации/работы в дневное время пожалуйста. К сожалению мы не можем себе позволить сейчас сотрудничество с теми, кто готов выполнять работу по вечерам.

WordPressОптимизация кода
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