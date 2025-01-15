Требуется разработка бэкенд приложения на Django с реализацией авторизации, CRUD операций, RESTful API, валидаций и обработки исключений. Проект должен быть структурированным, включать unit и интеграционные тесты, а также удаленный репозиторий. Необходима развернутая версия приложения или инструкция по развертыванию.
Оптимизация WordPress сайта
Добрый день коллеги,
Нам необходимо оптимизировать работу нескольких WP сайтов.
Требуются руки опытного WP разработчика, умеющего работать как с ACF так и с темами (в частности астра).
Только специалисты, доступные для коммуникации/работы в дневное время пожалуйста. К сожалению мы не можем себе позволить сейчас сотрудничество с теми, кто готов выполнять работу по вечерам.
Заявки фрилансеров
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