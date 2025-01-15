Есть проект cybershoke.net/

По сути надо сделать аналог:

- Авторизация через Steam

- Создание множества игровых серверов с разными правилам игр CS

- Оплата премиума, который регулирует разные плюшки по итогам игр

- Покупка скинов

- Система рейтинга по результатам игр

- Турниры

Вероятно, создавая игровые сервера в Steam далее можно с них как-то получать данные по итогам игр. Не разбираюсь в этом.

Нужна оценка бюджета за сколько готовы сделать функциональную разработку аналога такого проекта (без учета готового дизайна и верстки веб страниц – будут готовы уже).