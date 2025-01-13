Требуется добавить 500 товаров в магазин на Shopify. Необходимо загрузить 2-5 изображений для каждого товара, указать несколько вариаций, теги и цену. Около 200 описаний подготовлены, остальные нужно скачивать с сайтов поставщиков и пропускать через GPT. Возможен импорт через админку или файлы. Качественный результат без ошибок обязателен.
Легко распечатывать в 1 клик
Легко распечатывать в 1 клик , формат А4 в вордпрессе на сайте https://drawnbyhislight.com/ на странице https://drawnbyhislight.com/test-1 с помощью плагина( или цсс) хочу чтобы получилось как на скрине 2( прикрепил снизу) . Плагин распечатывать стоит PDF & Print by BestWebSoft он более менее удобен остально треш не удобны и МНЕ НАДО В 1 КЛИК распечатывать с сайта ! Сам закалился рисовать в фотошопе в пикселях толку 0....
Заявки фрилансеров
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