Наша команда ищет опытного копирайтера для создания продающих текстов на русском и английском языках. Задачи включают написание лендингов, объявлений для таргета и квизов. Рассматриваем профессионалов с хорошим знанием маркетинга и воронки продаж. Работа удаленная, возможна оплата по проекту или по часовой ставке.