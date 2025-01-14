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Закрыт14 заявок122 просмотра

Нужно написать отзывы на Авито.

Нужен акаунт не младше 3 месяцев. Оплата сразу после успешной публикации.

АвитоНаписание отзывов
4 месяца назад
guest_1736849425489
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Василиса
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Артем
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Маргарита
 
40 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ширинбег
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алеся
 
43 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Данил
 
21 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Христина
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Вадім
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
35 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад