Наша команда ищет крутого копирайтера со знанием английского для написания продающих лендингов, объявлений для таргета и квизов на русском и английском языках.

Рассматриваем профессионалов с опытом и хорошим знанием маркетинга и воронки продаж.

Работа удаленная, возможна оплата попроектно или по часовой ставке.