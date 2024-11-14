Необходимо разработать продающий текст для коммерческого предложения, состоящий из 8-10 абзацев. Основная цель — подчеркнуть преимущества выбора нашей строительной компании в качестве подрядчика для студии дизайна.
Требуется копирайтер для продающих текстов
Наша команда ищет крутого копирайтера со знанием английского для написания продающих лендингов, объявлений для таргета и квизов на русском и английском языках.
Рассматриваем профессионалов с опытом и хорошим знанием маркетинга и воронки продаж.
Работа удаленная, возможна оплата попроектно или по часовой ставке.
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