Продумать текста, концепцию, сделать ТЗ для дизайнера картинок

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Закрыт10 заявок75 просмотров

Добрый день!

Есть телеграм игра "Робин Гуд" - лотерея, которая по честному выплачивает TON.

Необходимо продумат ьпродающие текста, сделать ТЗ для дизайнера картинок, продумать концепцию и подачу текста.

Написание текстовСоздание картинок
4 месяца назад
farmel
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