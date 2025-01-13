Потрібен Контент для TikTok: наповнення

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок55 просмотров

Потрібно з нуля наповнити акаунт TikTok, ціль якого - створювати довіру потенційних клієнтів. Близько 50 -100 відео на 1 - 3 хвилини. НЕ потрібні унікальні відео, а потрібно знайти відповідні референси, адаптувати опис/текст/перекласти відео під наш продукт використовуючи ШІ сервіси. Або іншу стратегію запропонуйте. Працюємо виключно за безпечною угодою. Також зацікавлені в постійній співпраці з надійними партнерами для подальшого ведення аккаунтів. Для обговорення деталей пишіть в приватні повідомлення.

TikTokНаполнение сайтовУправление аккаунтами
4 месяца назад
Iglad_Vitalii
Віталій 
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