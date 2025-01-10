Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт68 заявок2001 просмотр

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно задание или оба. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
4 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
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13 часов назад

Заявки фрилансеров

Макар
 
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Евгений
 
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Альберт
 
17 лет
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Константин
 
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Марина
 
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Камиль
 
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Екатерина
 
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Максим
 
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Данил
 
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Мзиссана
 
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Оксана
 
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Никита
 
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Любомир
 
21 год
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Артём
 
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месяц назад
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Марат
 
16 лет
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Дарьяна
 
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Бакдаулет
 
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месяц назад
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Надя
 
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Антон
 
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Назар
 
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Екатерина
 
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Виктория
 
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Жанна
 
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Анна
 
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Максим
 
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Денис
 
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4 месяца в сервисе
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Денис
 
24 года
4 месяца в сервисе
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Тммофей
 
25 лет
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
16 лет
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
23 года
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад
4 месяца назад
Леонид
 
18 лет
4 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Тилаболди
 
23 года
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
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Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
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1 отзыв
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Айша
 
29 лет
4 месяца в сервисе
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14 дней назад
4 месяца назад
Марина
 
28 лет
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4 месяца назад
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Александр
 
34 года
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Наби
 
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Кристина
 
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Ярослав
 
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Матвій
 
41 год
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Тимур
 
18 лет
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Максим
 
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Нина
 
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Діма
 
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Вадім
 
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Анастасия
 
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