Задача

Для киносайтов необходим копирайтер на постоянной основе, который будет писать статьи с помощью chatgpt.

Желательно иметь опыть работы с админкой DLE.

Для отклика оставьте ваш телеграмм аккаунт и мы свяжемся с тобой!

Подробное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1FQD2yTj8rETxch6oGd6Q1Chn32CKq259YwfXFgiuT94/edit?hl=ru&tab=t.0