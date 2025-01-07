Ищу рерайтера для заполнения описаний к фильмам с помощью ChatGPT

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок185 просмотров

Задача

Для киносайтов необходим копирайтер на постоянной основе, который будет писать статьи с помощью chatgpt.

Желательно иметь опыть работы с админкой DLE.

Для отклика оставьте ваш телеграмм аккаунт и мы свяжемся с тобой!

Подробное ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1FQD2yTj8rETxch6oGd6Q1Chn32CKq259YwfXFgiuT94/edit?hl=ru&tab=t.0

Рерайт текстов
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artgav1001
Артур 
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