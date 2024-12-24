Ищем специалиста для создания страницы отеля в Валенсии (Испания) Необходимо: - Создаст аккаунт отеля на Booking.com . - сменить адрес на верный - обеспечит получение статуса "Открыто" для аккаунта с корректным адресом и полностью заполненным профилем (мы предоставим все необходимые данные и фотографии). Оплата после прохождения одной недели после первого бронирования. Мы уже размещены на Airbnb и Google Maps, но столкнулись с трудностями на Booking.com : аккаунт постоянно блокируется из-за мер безопасности, а техподдержка не дает решений. Поэтому нам нужен человек, который знает, как обходить подобные проблемы.