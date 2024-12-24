Доработка сайта на WordPress

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Закрыт14 заявок296 просмотров

Здравствуйте.
Нужно сделать несколько доработок сайта, реализованного на Wordpress.
Доработки достаточно простые. нужно добавить несколько новых блоков на сайт.
ТЗ на доработки предоставлю.

WordPressВерстка блоковДоработка сайтов
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