Требуется создать брендинг и сайт для проекта по продаже веганских сладостей в Ванкувере. Задачи включают разработку логотипа, дизайн-системы, сайта, а также создание аватарок и обложек для соцсетей. Необходимы уверенные навыки работы в Figma и английский язык для коммуникации в международной команде.
Доработка сайта на WordPress
Здравствуйте.
Нужно сделать несколько доработок сайта, реализованного на Wordpress.
Доработки достаточно простые. нужно добавить несколько новых блоков на сайт.
ТЗ на доработки предоставлю.
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