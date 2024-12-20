Разработать брендинг и сайт для веганских десертов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок60 просмотров

Приветствую коллеги.
Есть проект по продаже веганских сладостей в Ванкувере: https://www.instagram.com/tartsvancouver/

Рабочее название: Vancouver Vegan Sweets

Задачи:

  • разработать брендинг (цвета, лого, дизайн система)

  • разработать сайт

  • аватарки, обложки для соц сетей

  • серию постов-каруселей для instagram

    Очень желательно:

  • Уверенное владение Figma & Figma Jam

  • Свободный английский (для работы в международной команде)

  • Готовность получать оплату официально

  • Готовность выходить на онлайн митинги для обсуждения проекта/в

  • Pixel perfect верстка


Жду ваших предложений.

FigmaInstagramДизайн обложекДизайн постовДизайн сайтовСоздание аватарокСоздание логотипов
4 месяца назад
biotochiv
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