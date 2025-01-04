Сайт на Bitrix

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Закрыт1 заявка7 просмотров

Необходимо разработать сайт на Битрикс. Приветствуется опыт в этой сфере

1С-БитриксСоздание сайтов
5 месяцев назад
guest_1734332786568
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад