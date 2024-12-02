Размещение отзывов на авито

$1
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Закрыт1 заявка31 просмотр

Задача включает публикацию отзыва на Авито за 120 рублей. Необходим аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации.

АвитоНаписание отзывов
4 месяца назад
guest_1735024701252
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Маргарита
 
40 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад