Задача включает публикацию отзыва на Яндекс Картах за 200 рублей или на Авито за 120 рублей. Необходим аккаунт Яндекс от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации. Можно работать над одним или двумя отзывами одновременно.
Размещение отзывов на авито
Задача включает публикацию отзыва на Авито за 120 рублей. Необходим аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необхідно створити пост на Reddit з текстом 6-8 речень про продукт у визначеній ком'юніті. Виконавець повинен мати власний Reddit-аккаунт, створений не пізніше 2023 року.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Необходимо произвести обновление информации на сайте на платформе WordPress. Ознакомьтесь с вложениями перед подачей заявки. Укажите в заявке свои контакты, сроки выполнения и стоимость. Ссылки на фотоматериалы предоставлены для ознакомления.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $2
Необхідно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання включає кілька простих кроків для швидкого виконання.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $500
Основне завдання полягає у відповіді на повідомлення клієнтів за готовими шаблонами. Клієнти звертаються, а ви просто копіюєте та надсилаєте підготовлені тексти. Всі матеріали будуть надані.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необхідно здійснити публікацію тексту (6-8 речень) про продукт за наданим посиланням на Reddit, де триває дискусія. Важливо, щоб виконавець мав власний Reddit-аккаунт для розміщення контенту.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется составить подробный обзор товара из ДНС стоимостью свыше 1000 рублей. Обзор должен содержать минимум 4000 символов, 12 изображений, демонстрацию работы товара и впечатления от эксплуатации. Важно обеспечить грамотность текста и провести тесты для объективной оценки товара.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $70
Необходимо скорректировать 150 товаров в Pricecreator согласно рекомендациям Rozetka. Нужно указать остатки товара, обновить названия с учетом бренда и модели, добавить недостающие параметры. Также важно, чтобы ID товаров соответствовали XML-файлу. Все названия должны быть уникальными и без лишних символов. Убедитесь, что изображения соответствуют требованиям, а описание не содержит ссылок и рекламы.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходим фрилансер для добавления отзывов на платформах, таких как Google карты, Instagram и Facebook. Тексты отзывов предоставляются. О цене можно договориться. Работа может начаться сразу.Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищем исполнителя для публикации отзыва на платформе Авито. Требуется наличие аккаунта, зарегистрированного более 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 месяца назад