Размещение отзывов на авито

Необходимо скорректировать 150 товаров в Pricecreator согласно рекомендациям Rozetka. Нужно указать остатки товара, обновить названия с учетом бренда и модели, добавить недостающие параметры. Также важно, чтобы ID товаров соответствовали XML-файлу. Все названия должны быть уникальными и без лишних символов. Убедитесь, что изображения соответствуют требованиям, а описание не содержит ссылок и рекламы.