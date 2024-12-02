Основне завдання полягає у відповіді на повідомлення клієнтів за готовими шаблонами. Клієнти звертаються, а ви просто копіюєте та надсилаєте підготовлені тексти. Всі матеріали будуть надані.
Розмістити відгук для застосунку
Потрібно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням, залишити 4-зірковий відгук, використовуючи готовий текст, який надається. Виконання завдання вимагає лише кількох простих кроків.
Заявки фрилансеров
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