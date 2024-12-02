Розмістити відгук для застосунку

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок135 просмотров

Потрібно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням, залишити 4-зірковий відгук, використовуючи готовий текст, який надається. Виконання завдання вимагає лише кількох простих кроків.

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cornjoy
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