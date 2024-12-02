Нужно опубликовать готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах.

Требования к аккаунту:

Русское Имя в аккаунте. Аккаунт на Яндекс.Картах от 3 уровня. Возраст аккаунта более 1 года. Регион аккаунта Москва, или Россия. Нужно точно следовать инструкции, которая будет выслана.

Оплата только после прохождения модерации и размещения на Яндекс.Картах. Т.е. отзыв публикуется и виден всем.

Оплата 200 рублей. Оплата возможна только по картам РФ. Других вариантов оплаты нет.