Предлагается работа оператора чата на американском дейтинговом сайте. Ищем коммуникабельных и ответственных сотрудников с минимальными знаниями английского языка. Гибкий график, обучение и возможность карьерного роста. Обязанности включают общение с клиентами, обработку заявок и контроль выполнения работы.
Нужно разместить отзывы на Яндекс картах.
Нужно опубликовать готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах.
Требования к аккаунту:
Русское Имя в аккаунте.
Аккаунт на Яндекс.Картах от 3 уровня.
Возраст аккаунта более 1 года.
Регион аккаунта Москва, или Россия.
Нужно точно следовать инструкции, которая будет выслана.
Оплата только после прохождения модерации и размещения на Яндекс.Картах. Т.е. отзыв публикуется и виден всем.
Оплата 200 рублей. Оплата возможна только по картам РФ. Других вариантов оплаты нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $30
Требуется написать отзыв для банка, отражающий опыт взаимодействия и описание предоставляемых услуг. Отзыв должен быть продающим и привлекательным для клиентов.Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется копирайтер для создания уникальных и структурированных SEO-текстов на разные темы. Использование LSI слов обязательно. Оплата составляет 50 грн за 1000 знаков без пробелов на Приват.Копирайтинг27 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется копирайтер для постоянной проектной работы в агентстве по автоворонкам. Необходим опыт в копирайтинге и понимание специфики работы с автоворонками. Ожидается создание текстов, которые будут эффективны для привлечения клиентов и повышения конверсии.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $2000
Агентство Dream singles ищет оператора чата для работы на международной платформе. Обязанности включают ответ на запросы пользователей и ведение диалогов вежливо и профессионально. Гибкий график, зарплата от 1500 до 2000$. Поддержка новых сотрудников 24/7. Работа без опыта и знания английского языка.Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется копирайтер с опытом в автомобильной сфере для долгосрочного проекта. Необходимы тексты для постов и сторис о премиальных электрических автомобилях из Китая. Опыт написания в данной области обязателен. При отклике предоставьте портфолио и будьте готовы к тестовому заданию.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1
Потрібно написати відгук щодо додатку для Android. Вся необхідна інформація буде надана в особистих повідомленнях. Очікується якісний текст, що відображає функціональність та особливості програми.Копирайтинг57 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется креативный сценарист для создания вирусных рилсов в блоге эксперта про ИИ на постоянной основе. Обязателен опыт работы с короткими видео и умение адаптировать контент под целевую аудиторию. Основные задачи: разработка уникальных сценариев, сотрудничество с командой и оперативная работа над контентом с учетом актуальных трендов.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад