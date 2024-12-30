Зробити публікацію з Reddit - аккаунту виконавця

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки47 просмотров

Необхідно зробити публікацію тексту який я надам (6-8 речень) про мій продукт за певним посиланням на Reddit де відбувається дискусія. У виконавця має бути власний Reddit - аккаунт

4 месяца назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
11 минут назад

Выбранный исполнитель

bogdan152
Богдан 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Іван
 
31 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Інна
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
bogdan152
Богдан 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад