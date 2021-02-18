juliaandersen

Перекласти текст з української на англійську (2400 знаків)
Саша Кравец juliaandersenjuliaandersen
- Переводы1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Потрібно намалювати одну проекцію виробу, фотографіі додаються. Кут нахилу та фокус ескізу має бути приблизно відповідно до доданого малюнкаИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Тест во вложенииКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Перевод на англ 750 знаков Тематика - письмоПереводы14 заявокЗакрытгод назад
Дорисовать открытую крышку в папке (открытая версия по аналогии с THESOGREAT): https://fex.net/ru/s/pv1xtva Фото рабочей модели (там не хватает еще ручки под крышкой) прилагается: https://fex.net/ru/s/1lpada6 Содержимое открытой страницы пустое (без текста)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Добавить в карточку товара рейтинг звездности в виде 5ти звезд под названием товара и количество отзывов в скобках. По аналогии как здесь: https://www.casetify.com/product/DNjfA_moon-and-stars-fade-clear-case/macbook-pro-touchbar-15/macbook-snap-case#/280300 Сайт на Shopify, ссылка по запросуHTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Создать код для ленты видеотзывов на главной странице и стилистически внедрить на готовый сайт на Shopify с возможностью указывать ссылки с ютуб видео. Видимая часть - 3-4 видео. Возможность прокрутки ленты влево-вправоHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Провести SEO оптимизацию для готового интернет-магазина на Shopify.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрытгод назад
Перевод на англ 10.000 знаков (технический язык) СРОЧНО!Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно нарисовать схематические эскизы сумок в 5ти вариантах. Прилагаю необходимые проекции и их отличия в описаниях. Также собственные приблизительные наброски.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Вычитать на ошибки дизайн-проект квартиры (рабочий проект) 125 кв.м Количество страниц - 24 шт Содержание: http://joxi.ru/8237g4MI8W4Ra2 Принимаются рац предложения, советы, поправкиИнтерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт2 года назад
Наложить музыку, добавить спец-эффектов, тематика - путешествие по Европе компаниейВидеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Настроить рекламную кампанию на PinterestКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
Рекламная кампания для интернет-площадки на Etsy. Тематика: аксессуары для электроники Аудитория англоязычная (США, Канада, Великобритания)Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Написать небольшую легенду происхождения бренда от первого лица. Бренд: Bookingham Сфера: мелкое швейное пр-во Штат: 1 человек (ремесленник) Товарная группа: кейсы для электроники в виде книг. Описать как возникла идея шить кейсы и сумки в виде книг, возможно связать это ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Длина: 33 сек Размер: 83 МБ Формат mpeg4 Добавить сочности, насыщенности цветам, выбелить фон на заднем планеВидеомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
На плане отразить: -телевизор настенный -диван с журнальным столиком -островок (со столиком) и плитой -барная стойка (или встроить в островок) -перегородка статичная или раздвижная -настенный телевизор -полочная система хранения в гостинной - небольшой гардеробный шкаф в прихожей -полноценная кухня - обеденный стол на 4-6 чел - ...Интерьеры и Экстерьеры28 заявокЗакрыт3 года назад
Описание для кейса-чехла для ноутбука сделанного в виде книги. Описать преимущества такого изделия, его способность быть незамеченным в людном месте, который обеспечит сохранность Вашего устройства сохранив при этом вид любимой книги. Изделие - аналог по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно отрисовать карикатуру по фотографии заказчика (три лица) в тематиках: - герои м/ф Симпсоны/Футурама - герои комиксов Мстители Формат: Jpg/Crd Примеры в приложенииИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт3 года назад
Деловая тематика - письмо (без спец терминов) - ОПЛАТА ТОЛЬКО НА ПРИВАТБАНКПереводы83 заявкиЗакрыт4 года назад