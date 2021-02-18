juliaandersen

Для меня, как наверное и для любого заказчика при оценке работы переводчика самое главное - это понимать, что перевод сделан человеком, а не при помощи гугл транслейт. Что меня поражает в Антоне как специалисте - он не просто быстро и при этом добросовестно и самостоятельно переводит тексты, но и может толково объяснить с точки зрения грамматики и орфографии почему в том или ином месте текста использовано именно такое слово или оборот. В работе с Антоном понимаешь, что сотрудничаешь с высококлассным профильным специалистом, а не мальчиком по объявлению. За несколько лет моего опыта с Веблансером это пожалуй ЛУЧШИЙ исполнитель. Рекомендую!