juliaandersen

Саша Кравец juliaandersen

 
44 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$165
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KipenOksana
Оксана 
24 годаАлжир
3 года в сервисе
Была
год назад
44 отзыва(-2)
$30
10 баллов
год назад
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Спасибо, все супер!)
Неперевершено! Високий професіоналізм
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Sun_Mary
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
год назад
Дорисовать элемент на базе готового эскиза
Александр - отличный заказчик, подробное описание с четко поставленной задачей . Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Даниал - прекрасный специалист. Мне кажется, для него нет ничего невозможного. Так вышло, что мере выполнения работы у меня как у заказчика возникли еще идеи по доработке тех или иных элементов а также дополнение их новыми эскизами из-за чего пришлось даже увеличить сроки и цену заказа - Даниал справился с ними на отлично!
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Misha_Shastun
Миша 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
20 отзывов(-2)
$60
10 баллов
2 года назад
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Олександр, чудесный заказчик! задача была поставлена чётко, с оплатой не было никаких проблем! грамотный, прозрачный в общение. Однозначно рекомендую!!!
Могу порекомендовать Михаила как ответственного, коммуникабельного и пунктуального исполнителя. Он не просто вовремя сделал поставленную задачу но и понимал в процессе чего еще не хватает по модулю и какое исполнение будет выглядеть выгоднее, предлагая мне самые лучшие и целесообразные пути для решения задачи. Из всех разработчиков, с которыми я работал, Михаила, пожалуй, уверенно могу назвать номером 1. Непревзойденный уровень и квалификация.
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antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Перевод на англ 10.000 знаков (технический язык) СРОЧНО!
С Александром очень приятно работать. Четкая постановка задачи, а все возникающие вопросы по ходу работы решаются оперативно и эффективно. Рекомендую Александра всем. Благодарю за такой развернутый отзыв!
Для меня, как наверное и для любого заказчика при оценке работы переводчика самое главное - это понимать, что перевод сделан человеком, а не при помощи гугл транслейт. Что меня поражает в Антоне как специалисте - он не просто быстро и при этом добросовестно и самостоятельно переводит тексты, но и может толково объяснить с точки зрения грамматики и орфографии почему в том или ином месте текста использовано именно такое слово или оборот. В работе с Антоном понимаешь, что сотрудничаешь с высококлассным профильным специалистом, а не мальчиком по объявлению. За несколько лет моего опыта с Веблансером это пожалуй ЛУЧШИЙ исполнитель. Рекомендую!
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Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$23
10 баллов
2 года назад
Нарисовать 4 эскиза папки на молнии + 1 эскиз мягкого чехла
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Анастасия великолепно справилась с задачей!
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