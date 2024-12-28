Обробити відео 15хв

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Закрыт13 заявок71 просмотр

Зробити обробку відео-роліку. Тематика - перше відео дитини своїх іграшок (7 машинок) для ютуб-каналу. Повидаляти недоліки, зробити красиві переходи та ін. Тривалість матеріалу - 15хв

Обработка видео
4 месяца назад
juliaandersen
Саша Кравец 
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