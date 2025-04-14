Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Додати коментар у subreddit

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Открыт2 заявки22 просмотра

Необхідно опублікувати коментар на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (subreddit). Виконавець повинен мати власний Reddit акаунт, створений не пізніше 2024 року.

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11 часов назад
Саша
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
46 отзывов

Заявки фрилансеров

Ольга
 
26 лет
2 дня в сервисе
Была
5 часов назад
7 часов назад
Євгеній
 
29 лет
8 часов в сервисе
Был
4 часа назад
8 часов назад