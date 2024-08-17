Контент менеджер для наполнения сайта (битрикс)

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Нужен контент - менеджера.

Основная задача - залить готовые тексты на сайт на Битриксе. Опыт работы с этой CMS обязателен.

1. Проверить текст на ошибки орфографические/поисковые.

2. Подбор или обработка имеющих картинок.

3. Заливка текста и картинок, прописание метатегов.

4. Проверка страницы на ошибки.

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15 часов назад
Ольга
 
37 лет
8 лет в сервисе
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15 часов назад
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