Нужен специалист на python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен специалист на Python уровня выше взаимодействия с ИИ.

Есть парсер, который собирает объявления

И основная задача отладить работу нахождения дублирующих объявлений по нескольким параметрам.

Данная функция реализована при помощи клауди, но работает криво

PythonПарсинг данныхУстранение ошибок
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