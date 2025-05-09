Скопировать сайты

$180
  1. Биржа фриланса
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Открыт11 заявок251 просмотр

Детали в задании.

https://docs.google.com/document/d/1PGcnSnJt-Gfaza3qNJS4OmByj__1j98PJCvPgNaSBOM/edit?usp=sharing

Сайты сдаем один за другим. В заявке - общий бюджет проекта.

На выходе рабочие сайты поднятые на указанных доменах, со всеми рабочими ссылками, формами.

Оплата по факту либо БС

HTMLВерстка сайтовСоздание веб-приложений
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