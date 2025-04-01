Создать многофункциональный чат-бот для автоматизации коммуникации с клиентами через WhatsApp в основном и Telegram дополнительно.

Главные цели проекта :

- Должно быть повышение NPS за счет автоматических опросов.

- Автоматизация рассылок (маркетинг, напоминания).

- Создание канала для продажи услуг и предоставления информации.

Функционал :

-- Рассылки:

- Массовые, сегментированные (по географии, истории заказов) и индивидуальные рассылки.

- Форматы: текстовые сообщения, кнопки, медиа (фото/видео).

- Примеры: рекламные акции, напоминания о платежах, NPS-опросы.

Интерактивное меню:

- Кнопки для выбора услуг (например: "Узнать о тарифах", "Оставить заявку", "Связаться с менеджером").

- Возможность перехода в диалог с сотрудником, если клиент выбирает сложный запрос.

- Напоминания:

-- Автоматические уведомления (например: "Через 2 дня истекает срок оплаты").

- Сбор NPS:

-- Автоматическая отправка опроса после завершения сделки.

- Интеграция с WhatsApp Business API (WABA):

-- Проверить текущий статус аккаунта WABA (если есть) и настроить чат-бот.

Опциональные:

- Подключение Telegram.

- Интеграция с CRM

Важные технические требования к реализации :

- Платформа: Чат-бот должен работать через официальный WhatsApp Business API.

⁃ Админ-панель: Управление рассылками, шаблонами сообщений, статистикой (открытия, клики, NPS).

Контент

- Тексты сообщений, кнопок и сценарии будут предоставлены заказчиком (согласованы с отделом продаж).

- Подрядчик должен обеспечить возможность быстрого редактирования контента через админ-панель.

Так же можешь предложите MVP с минимальным функционалом (рассылки + меню), остальное — в следующем этапе.