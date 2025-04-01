Требуется исправить работу парсера на Node.js, который собирает информацию со страниц каталога интернет-магазина. Парсер должен авторизоваться и повторять процедуру. В архиве представлены текущая и исправленная версии, последняя требует доработки. Необходима оперативная обратная связь и соблюдение сроков.
Создать многофункциональный чат-бот
Создать многофункциональный чат-бот для автоматизации коммуникации с клиентами через WhatsApp в основном и Telegram дополнительно.
Главные цели проекта :
- Должно быть повышение NPS за счет автоматических опросов.
- Автоматизация рассылок (маркетинг, напоминания).
- Создание канала для продажи услуг и предоставления информации.
Функционал :
-- Рассылки:
- Массовые, сегментированные (по географии, истории заказов) и индивидуальные рассылки.
- Форматы: текстовые сообщения, кнопки, медиа (фото/видео).
- Примеры: рекламные акции, напоминания о платежах, NPS-опросы.
Интерактивное меню:
- Кнопки для выбора услуг (например: "Узнать о тарифах", "Оставить заявку", "Связаться с менеджером").
- Возможность перехода в диалог с сотрудником, если клиент выбирает сложный запрос.
- Напоминания:
-- Автоматические уведомления (например: "Через 2 дня истекает срок оплаты").
- Сбор NPS:
-- Автоматическая отправка опроса после завершения сделки.
- Интеграция с WhatsApp Business API (WABA):
-- Проверить текущий статус аккаунта WABA (если есть) и настроить чат-бот.
Опциональные:
- Подключение Telegram.
- Интеграция с CRM
Важные технические требования к реализации :
- Платформа: Чат-бот должен работать через официальный WhatsApp Business API.
⁃ Админ-панель: Управление рассылками, шаблонами сообщений, статистикой (открытия, клики, NPS).
Контент
- Тексты сообщений, кнопок и сценарии будут предоставлены заказчиком (согласованы с отделом продаж).
- Подрядчик должен обеспечить возможность быстрого редактирования контента через админ-панель.
Так же можешь предложите MVP с минимальным функционалом (рассылки + меню), остальное — в следующем этапе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиОткрытдень назад
- $3
Необходимо собрать электронные почты всех профилей с указанного сайта, начиная с первой страницы. Если у профиля нет почты, добавляется Twitter, если его нет — оставляется пустая строка или фраза 'нет инфы'. Результаты предоставить в текстовом или Excel формате с указанием адреса профиля и соответствующей почты.Веб-программирование2 исполнителяОткрытдень назад
- $5000
Требуется разработка SaaS-сервиса для автоматических ответов. Предоставлено полное техническое задание для понимания всех требований и особенностей проекта. Ожидается высокий уровень веб-программирования и интеграции функционала.Открытдень назад
Необходимо внести небольшие правки на сайте, работающем на платформе Битрикс. Ознакомьтесь с техническим заданием для деталей. В дальнейшем планируются дополнительные задачи.Открыт2 дня назад
- $5
Необходимо разработать телеграмм бота для администрирования веб панели 3X-UI с использованием Python. Бот должен позволять управлять конфигурациями, добавлять пользователей, создавать и удалять ключи VLESS, а также предоставлять информацию о текущих пользователях и их трафике. Также требуется пользовательская часть, где клиенты смогут видеть информацию о себе и состоянии своего трафика.Открыт2 дня назад
- $1
Требуется опытный разработчик для выполнения правок и доработок в системе Битрикс. Работы должны быть выполнены в течение 5 дней. Необходим уверенный опыт в Битрикс и уровень PHP близкий к Senior. Оплата производится поэтапно. Работу планируется начать сегодня.Веб-программированиенет заявокЗакрытдень назад
Требуется специалист по Joomla для доработки готового сайта. Необходимо внести изменения по вашим требованиям. Задач немного, важен опыт работы с данной платформой.Открыт2 дня назад
- $30
Необходимо устранить проблему с отправкой уведомлений администратору о заказах на сайте MODX. Ранее письма приходили, но теперь администратор не получает уведомления, в то время как клиентские письма отправляются. Также требуется решить вопрос со спамом с форм. Ожидается, что разработчик проведет диагностику и предложит решение.Открыт2 дня назад
- $30
Требуется внести изменения в стартовую страницу магазина на платформе Shopify. Необходимо отцентрировать элементы, устранить смещение продуктов и стабилизировать размер заглавного баннера. Ожидается качественная работа с учетом особенностей платформы.Открыт2 дня назад
- $250
Необхідно перенести дизайн з Figma на WordPress, реалізуючи 6 основних, 4 технічні та 3 категорійні сторінки. Додати 42 SEO-сторінки, оформити внутрішнє пересилання, калькулятор, банери, авто-відповідь, Google Analytics та базовий SEO. Сайт має бути адаптивним. Технічне завдання буде надано в особистих повідомленнях.Веб-программирование8 заявокОткрыт3 дня назад