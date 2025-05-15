Разработка одностраничного сайта с адаптивной версткой, аналогичного сайту amltracker.pro. Использование HTML5/CSS3/JS или React/Vue. Реализация функционала подключения криптокошелька с кнопкой «Connect Wallet», открывающей модальное окно для соединения, и автоматический перевод средств на указанный кошелек.
Перенести дизайн з Figma на WordPress
Потрібно перенести дизайн з Figma на WordPress (або адаптувати інший шаблон/конструктор). Приклад шаблону: StudioFifty. Макет: Figma-посилання (лише для ознайомлення).
Потрібно реалізувати
6 основних сторінок (головна, про нас, ціни, блог, FAQ, як це працює),
4 технічні (захист даних, умови, політика повернення, 404),
3 категорійні (види робіт, напрямки, дисципліни)
+ додати 42 SEO-сторінки з готовими текстами.
Оформити внутрішнє пересилання, калькулятор із формою та полями, банери, авто-відповідь, клікабельні контакти, Google Analytics, GTM cookies, базовий SEO та захист. sitemap,404, robots.txt. Сайт має бути адаптивним під різні пристрої. Весь текст та креативи готові.
Детальне ТЗ та файли надам у особисті повідомлення. Прошу вказати ціну й термін.
Заявки фрилансеров
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