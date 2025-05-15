Перенести дизайн з Figma на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки104 просмотра

Потрібно перенести дизайн з Figma на WordPress (або адаптувати інший шаблон/конструктор). Приклад шаблону: StudioFifty. Макет: Figma-посилання (лише для ознайомлення).

Потрібно реалізувати

6 основних сторінок (головна, про нас, ціни, блог, FAQ, як це працює),

4 технічні (захист даних, умови, політика повернення, 404),

3 категорійні (види робіт, напрямки, дисципліни)

+ додати 42 SEO-сторінки з готовими текстами.

Оформити внутрішнє пересилання, калькулятор із формою та полями, банери, авто-відповідь, клікабельні контакти, Google Analytics, GTM cookies, базовий SEO та захист. sitemap,404, robots.txt. Сайт має бути адаптивним під різні пристрої. Весь текст та креативи готові.

Детальне ТЗ та файли надам у особисті повідомлення. Прошу вказати ціну й термін.

FigmaWordPressАдаптивная версткаИнтеграция версткиСоздание сайтов
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