Генерация статических файлов с динамическими элементами

$470
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка138 просмотров

Необходимо сделать проект, задача в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/13aKMqjuGYuJ4pd6pHuFl0c0xmIC5s-TXk0sTp3GyuIQ/edit?usp=sharing

Быстрое видеоописание для понимания:

https://youtu.be/nQJL5k-GHvY

Оплата по факту либо БС

Разработка программСоздание веб-приложенийСоздание сайтов
12 часов назад
Дима
 
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Рафаэль
 
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