Автоматизація процесів за допомогою AI

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Наша компанія займається реставрацією меблів.

Приклади наших робіт можна подивитися в нашому інстаграмі: https://www.instagram.com/restavrator_ua/

У нас є кілька процесів, які потрібно автоматизувати за допомогою AI.

1. У нас є вхідні запити від потенційних клієнтів - яким потрібно давати стандартну відповідь.

Перший варіант запиту текстовий - тоді через AI надсилається повідомлення з проханням надати фотографії ушкоджень і місцерозташуванням контакту.

Другий варіант запиту з фотографією - тоді через AI надсилається повідомлення, що, Ваш запит опрацьовується і найближчим часом ми надамо інформацію щодо вартості. Якщо не вистачатиме якоїсь інформації, то реальний менеджер це запросить.

2. При отриманні фотографій пошкоджень у нас є база і таблиця з розрахунком цих пошкоджень, щоб сформувати вартість. Потрібно, щоб AI на основі наших накопичених знань - видавав орієнтовний розрахунок вартості. При цьому, ми цю базу могли б самостійно оновлювати, додаючи нові приклади для розрахунку.

І підключити це в нашу CRM Kommo.

Чи можете виконати таке завдання і скільки буде коштувати налаштувати AI для цих завдань?

Автоматизация процессовНейросети
2 дня назад
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