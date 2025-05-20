Требуется скопировать 3 сайта и создать статические HTML-страницы. На выходе должны быть рабочие сайты на указанных доменах с активными ссылками и формами. Сдача проектов по одному. Укажите общий бюджет в заявке.
Web Developer - Lead Generator
Формат: віддалено (Remote)
Мінімальний контракт: 24 місяці
Ставка:
• $1000/міс
• Бонуси:
• 1 активний проєкт = $1000
• 2 проєкти = $2000
• 3 проєкти = $3000
• Дохід не обмежений — залежить від кількості проєктів
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Кого шукаємо:
Кандидата з досвідом у web розробці який:
• Вільно володіє англійською (усно та письмово)
• Готовий шукати і залучати клієнтів, керувати людьми та процесами.
• Готовий співпрацювати мінімум 2+ роки
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Обов’язки:
• Пошук та залучення зарубіжних клієнтів
• Комунікація з клієнтами та їх командою англійською
• Планування, оцінка і супровід проєктів
• Управління власною командою розробників
• Організація роботи: дедлайни, якість, пріоритети
• Збір вимог і підготовка ТЗ
• За потреби — технічна участь, менторство
• Побудова власної команди (за нашої підтримки)
• Самостійний пошук клієнтів (ми навчимо і доведемо до результату)
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Що ми надаємо:
• Навчаємо залучати довгострокові проекти
• Провадимо команда розробників
• Надаємо всю необхідну техніку
• Допомагаємо та підтримуємо на всіх етапах
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Хочеш — керуй. Не хочеш — не витрачай свій час.
Ця роль для тих, хто хоче більше відповідальності й заробітку — не тільки коду.
Заявки фрилансеров
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