Web Developer - Lead Generator

$4500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Формат: віддалено (Remote)

Мінімальний контракт: 24 місяці

Ставка:

• $1000/міс

• Бонуси:

• 1 активний проєкт = $1000

• 2 проєкти = $2000

• 3 проєкти = $3000

• Дохід не обмежений — залежить від кількості проєктів

Кого шукаємо:

Кандидата з досвідом у web розробці який:

• Вільно володіє англійською (усно та письмово)

• Готовий шукати і залучати клієнтів, керувати людьми та процесами.

• Готовий співпрацювати мінімум 2+ роки

Обов’язки:

• Пошук та залучення зарубіжних клієнтів

• Комунікація з клієнтами та їх командою англійською

• Планування, оцінка і супровід проєктів

• Управління власною командою розробників

• Організація роботи: дедлайни, якість, пріоритети

• Збір вимог і підготовка ТЗ

• За потреби — технічна участь, менторство

• Побудова власної команди (за нашої підтримки)

• Самостійний пошук клієнтів (ми навчимо і доведемо до результату)

Що ми надаємо:

• Навчаємо залучати довгострокові проекти

• Провадимо команда розробників

• Надаємо всю необхідну техніку

• Допомагаємо та підтримуємо на всіх етапах

Хочеш — керуй. Не хочеш — не витрачай свій час.

Ця роль для тих, хто хоче більше відповідальності й заробітку — не тільки коду.

Английский языкОбщение с клиентамиПоддержка сайтовПоиск ошибокПривлечение клиентов
16 часов назад
Дмитрий
 
34 года
2 дня в сервисе
Был
16 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров