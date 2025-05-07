Шукаємо Vue.js Developer для створення модуля канваса

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок197 просмотров

Шукаємо досвідченого Vue.js Developer для роботи над модулем канвас в нашому софті AIScreen з використанням бібліотеки Moveable посилання на бібліотеку. Частина роботи вже виконана, тому проект не потрібно починати з нуля. Дизайн канви доступний у Figma посилання на дизайн.

Вимоги:

  • Vue.js 2: мінімум 2 роки досвіду роботи з Vue 2.

  • Інтеграція API: впевнений досвід роботи з зовнішніми сервісами та їх інтеграція у проекти.

  • Canvas: розуміння принципів роботи з Canvas, досвід створення динамічних графічних елементів.

  • Фронтенд-розробка: досвід створення візуальних рішень на стороні клієнта.

Додатково:Перед початком обговорення проекту необхідно виконати тестове завдання для перевірки навичок написання коду.

FigmaJavaScriptVue.jsИнтеграция APIРазработка модулей
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