Требуется настроить интеграцию CRM Creatio с внешним API. При создании объявления в системе необходимо обеспечить автоматическую передачу данных во внешнюю базу данных. Имеется готовое API для настройки.
Шукаємо Vue.js Developer для створення модуля канваса
Шукаємо досвідченого Vue.js Developer для роботи над модулем канвас в нашому софті AIScreen з використанням бібліотеки Moveable посилання на бібліотеку. Частина роботи вже виконана, тому проект не потрібно починати з нуля. Дизайн канви доступний у Figma посилання на дизайн.
Вимоги:
Vue.js 2: мінімум 2 роки досвіду роботи з Vue 2.
Інтеграція API: впевнений досвід роботи з зовнішніми сервісами та їх інтеграція у проекти.
Canvas: розуміння принципів роботи з Canvas, досвід створення динамічних графічних елементів.
Фронтенд-розробка: досвід створення візуальних рішень на стороні клієнта.
Додатково:Перед початком обговорення проекту необхідно виконати тестове завдання для перевірки навичок написання коду.
Заявки фрилансеров
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