Исправить сайт на Laravel

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Открыт5 заявок255 просмотров

Исправить сайт на Laravel.
Нужно заменить часть дизайна и поправить функционал.
Тех задание вышлю уже при обсуждение.

LaravelДоработка сайтов
2 дня назад
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