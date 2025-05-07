Необхідно реалізувати торгові пропозиції для товарів на сайті, щоб один товар мав кілька варіантів, таких як різна довжина кабелів. Вимоги включають коректне відображення цих пропозицій у карточці товару, а також правильне функціонування додавання в корзину та оформлення замовлення. Частково налаштування вже виконано, синхронізація з 1С працює.
Доработать сайт на php
Есть готовый проект на php, который требует некоторых доработок, одна из которых - реализовать систему тех поддержки на сайте в форме «тикетов»
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