Сделать качественное веб-приложения для автоматической проверки ключей активации продуктов Microsoft с учетом их региональных ограничений.

Задачи системы :

- авторизоваться в аккаунте microsoft.

- проверять ключи на странице microsoft.

- определять статус ключа (рабочий, активированный, невалидный или другая ошибка).

- сортировать ключи на "рабочие" и "нерабочие" с указанием причины ошибки для нерабочих.

- учитывать региональные особенности ключей (глобальные и региональные, с использованием вп н при необходимости).

- так же обходить ограничения Microsoft на количество проверок с одного аккаунта.

На выходе ожидаю готовое веб - приложение, с удобным функционалом, масштабируемым и способным обрабатывать большое количество ключей с высокой скоростью.