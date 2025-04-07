Сделать качественное веб-приложения

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Сделать качественное веб-приложения для автоматической проверки ключей активации продуктов Microsoft с учетом их региональных ограничений.
Задачи системы :
- авторизоваться в аккаунте microsoft.
- проверять ключи на странице microsoft.
- определять статус ключа (рабочий, активированный, невалидный или другая ошибка).
- сортировать ключи на "рабочие" и "нерабочие" с указанием причины ошибки для нерабочих.
- учитывать региональные особенности ключей (глобальные и региональные, с использованием вп н при необходимости).
- так же обходить ограничения Microsoft на количество проверок с одного аккаунта.
На выходе ожидаю готовое веб - приложение, с удобным функционалом, масштабируемым и способным обрабатывать большое количество ключей с высокой скоростью.

PythonСоздание веб-приложений
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