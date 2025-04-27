Необходимо разработать телеграм бота, который будет отслеживать изменения в Гугл таблице. Бот должен уведомлять исполнителей о необходимости выяснить причины отсутствия ответов, отправлять повторные напоминания, обрабатывать ответы в текстовом и фото формате, а также интегрировать информацию в таблицу. Важно обеспечить автоматическую обработку данных и оповещения для операторов.