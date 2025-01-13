Специалист по Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки168 просмотров

Есть сайт на Shopify готовый уже. На 4 странице надо вставить вьювер 3D (уже готовый также) для просмотра товаров в 3D
Работа срочная, детали в личку. Нужен специалист с опытом работы на Shopify

ShopifyНастройка интернет-магазиновСоздание интернет-магазинов
день назад
Алексей
 
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