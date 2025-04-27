Приветствую

Есть 1С база клиентов которая выгружается в папку.

Там ФИО телефон и атрибуты что кто когда заказал.

Нужно чтобы был бот в который загружается этот фаил по ссылке, бот анализирует базу, и далее делает рассылки.

Например клиент 5 лет назад купил кондиционер и бот ему отравляет автоматически уведомление что нужно его обслужить и тд.

Плюс чтобы мы могли сами любому отравить индивидуально какоето сообщение и массовая рассылка по всем.

Прошу написать цену сроки и контакты телеграм