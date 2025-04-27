Требуется разработчик с опытом работы с CRM системами для частичной занятости. Обязанности включают поддержку и доработку функционала, разработку нового. Необходимы знание PHP, JS, MySQL и умение работать в команде. Оплата фиксированная $700-800 в месяц + премии. Тестовое задание на усмотрение проект-менеджера, требуется портфолио с кейсами.
Разработка телеграм бота
Приветствую
Есть 1С база клиентов которая выгружается в папку.
Там ФИО телефон и атрибуты что кто когда заказал.
Нужно чтобы был бот в который загружается этот фаил по ссылке, бот анализирует базу, и далее делает рассылки.
Например клиент 5 лет назад купил кондиционер и бот ему отравляет автоматически уведомление что нужно его обслужить и тд.
Плюс чтобы мы могли сами любому отравить индивидуально какоето сообщение и массовая рассылка по всем.
Прошу написать цену сроки и контакты телеграм
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