Привет! Мы ищем веб-разработчика с опытом создания веб приложений на Bubble. Мы строим прототип аггрегатора на рынке fashion (поиск и подбор одежды на основе ML)

У нас есть готовое техническое задание и документация к нашему REST API. Есть дизайн прототипа приложения. Также у нас уже собрана большая часть приложения, которая нуждается в доработках.

Нам нужен профессионал, готовый исправить недочеты в воркфлоу, добавить ряд экранов по дизайн-макетам и интегрировать вызов ручек, чтобы сделать из этого работающее веб приложение, ориентированное под мобильные девайсы.



Изначальная занятость на несколько недель, с возможностью продолжения сотрудничества

Если у вас есть вопросы или вас заинтересовал наш проект, пишите нам, мы будем рады с вами связаться и предоставить все материалы.