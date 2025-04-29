Требуется доработка интернет-магазина с использованием технологий React, Redux, Strapi, FastAPI, PostgreSQL и Docker. Исполнитель получит список необходимых доработок для выполнения задачи.
Правки DLE
Движок DLE. Ищется специалист для правок на фронтенде и поправить пару модулей.
1. Где то одна ошибка с версткой или в файле стилей, и думаю что исправятся все элементы.
2. Починить или заменить галерею, чтобы добавляемые картинки обрабатывались движком
3. Заменить кастомный модуль кнопок загрузок на оригинальный Attachment.tpl
4. Добавить модуль похожих новостей в шаблон полной новости и реализовать ручное управление похожими для каждой новости.
По моему мнению работы не более чем на пару часов. Пишите, покажу сайт и распишу подробнее что надо сделать.
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