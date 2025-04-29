Правки DLE

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Открыт1 заявка115 просмотров

Движок DLE. Ищется специалист для правок на фронтенде и поправить пару модулей.

1. Где то одна ошибка с версткой или в файле стилей, и думаю что исправятся все элементы.

2. Починить или заменить галерею, чтобы добавляемые картинки обрабатывались движком

3. Заменить кастомный модуль кнопок загрузок на оригинальный Attachment.tpl

4. Добавить модуль похожих новостей в шаблон полной новости и реализовать ручное управление похожими для каждой новости.

По моему мнению работы не более чем на пару часов. Пишите, покажу сайт и распишу подробнее что надо сделать.

DLEВерстка сайтовДоработка сайтов
18 часов назад
Павел
 
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Евгений
 
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