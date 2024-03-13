Вирус на сайте Битрикс, шаблон Аспро

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Открыт3 заявки193 просмотра

На сайте Битрикс, шаблон Аспро приорити нужно очистить вирус

После появления вируса перестали открываться страницы услуг, статей и товаров

1С-БитриксАСПРО
день назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
день назад
5 отзывов

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Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
39 отзывов
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Егор
 
34 года
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4 часа назад
99 отзывов
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Владимир
 
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2 месяца в сервисе
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4 часа назад
день назад