Разработка сервиса для эффективной коммуникации между компанией и клиентом. Сервис должен включать единое окно для мессенджеров и соцсетей, интеграцию с CRM, шаблоны сообщений и аналитику. Также необходимо создать ИИ консультанта для записи клиентов и сценарии работы с базой. Проект делится на два этапа с четкими требованиями.