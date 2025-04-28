Нужно перенести сайт bestnuts.com.ua на новый движок CMS Open Cart or Word Press с сохранением SEO и URL. Сайт сделан на ASP.NET с полностью самописным движком. Это должен быть хороший интернет -магазин с широким функционалом и возможностью доставлять различные плагины. Сайт должен быть максимально SEO френдли и поддерживать все методы продвижения, в том числе и картинки должны иметь свои альты. Дизайн нужно сверстать заново под тему WordPress/OpenCart с сохранением цветовой гаммы и узнаваемости. SEO и URL - важно сохранить текущие адреса страниц, мета-теги, alt у картинок, 301-редиректы и т.д. Функции - импорт/экспорт товаров и цен, личный кабинет (розница и опт), маркетинговые настройки, интеграции.