Перевірити бази mysql на opencart

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На одному віртуальному сервері встановленно три сайти. Є велике навантаження на процесор. Треба виявити з відки воне береться, що б зрозуміти що далі робити, виправляти те що робить навантаження або збільшувати ядра процесора.

MySQLОптимизация производительности
2 дня назад
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