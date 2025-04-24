Требуется развернуть фул ноду Bitcoin и локальный блокчейн обозреватель Mempool на сервере. Обозреватель должен работать с локальной нодой, используя mynode или nix-bitcoin. Необходимо согласовать детали перед покупкой сервера.
Перевірити бази mysql на opencart
На одному віртуальному сервері встановленно три сайти. Є велике навантаження на процесор. Треба виявити з відки воне береться, що б зрозуміти що далі робити, виправляти те що робить навантаження або збільшувати ядра процесора.
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