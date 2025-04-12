Нужен сервис CDN либо другой сервис для скрытия айпи адреса сервера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки19 просмотров

Здравствуйте. Нужна помощь для скрытия реального айпи адреса сервера типо CDN, но главное чтобы выданный айпи не был в списках РКН (Роскомнадзора). Заплачу за помощь, консультацию и т.д.. Сервисы на подобии cloudflare, gcore, bunny выдают черные айпи которые числятся в списках РКН

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15 дней назад
Falman
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