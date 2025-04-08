Необходима помощь в системном администрировании Linux и настройке проекта на Laravel. Требуется разрешить SSH для пользователя, настроить SFTP для root, Redis, laravel-echo-server и WebSockets. Также нужно разобраться с open_basedir и настроить BitGo Express. Ошибки в консоли требуют анализа. Подробности в документации.