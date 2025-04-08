Nextcloud reinstall

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Открыт3 заявки18 просмотров

🛠 Project: Nextcloud Migration to a New Server (Docker)

Looking for an experienced specialist to help migrate a Docker-based Nextcloud instance (version 26) to a new server.

🔹 What’s available:

  • Old server running Nextcloud in Docker (currently buggy)

  • Full system snapshot

  • Access to existing data volumes (user files, app data – including Deck)

  • Technical client (me) who can provide SSH access, follow instructions, and understand the setup

🔹 What’s needed:

  • Set up a fresh Docker-based Nextcloud instance on a new server

  • Restore/attach existing volumes (data, configs, Deck, etc.)

  • Retain user accounts and apps if possible

  • Ensure everything is working smoothly

  • Provide brief documentation or explanation for recovery steps

Experience with Docker and Nextcloud is required.

DebianDocker
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