Необходима донастройка VPS сервера для запуска проекта MVP. Требуется установка SSL для почтовых сервисов и конфигурация админ панели кибер секурити. Укажите стоимость и перечень предоставляемых услуг.
Nextcloud reinstall
🛠 Project: Nextcloud Migration to a New Server (Docker)
Looking for an experienced specialist to help migrate a Docker-based Nextcloud instance (version 26) to a new server.
🔹 What’s available:
Old server running Nextcloud in Docker (currently buggy)
Full system snapshot
Access to existing data volumes (user files, app data – including Deck)
Technical client (me) who can provide SSH access, follow instructions, and understand the setup
🔹 What’s needed:
Set up a fresh Docker-based Nextcloud instance on a new server
Restore/attach existing volumes (data, configs, Deck, etc.)
Retain user accounts and apps if possible
Ensure everything is working smoothly
Provide brief documentation or explanation for recovery steps
Experience with Docker and Nextcloud is required.
Заявки фрилансеров
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